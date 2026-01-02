Helicóptero da PM pousou na parque do Ibirapuera para resgatar os feridosTV Globo/Reprodução
Duas pessoas ficam feridas após queda de árvore no parque do Ibirapuera
Uma das vítimas teve traumatismo cranioencefálico
Paulinho da Força é autorizado por Moraes a visitar Collor em prisão domiciliar
Deputado se comprometeu a não registrar imagens, vídeos ou áudios do encontro
Por que Filipe Martins foi preso? Saiba o que embasou a decisão de Moraes
Ex-assessor de Bolsonaro foi condenado pelo Supremo a 21 anos e seis meses de reclusão
Frente fria avança por SP e deve trazer ventos fortes
Calor extremo deverá perder força e sensação térmica será mais amena
Veja as principais datas para eleitores, partidos e candidatos para o próximo pleito
Quem ainda não tirou o primeiro título ou precisa resolver pendências com a Justiça Eleitoral tem prazo até 6 de maio
Assalto a laboratório da USP: o que se sabe sobre o crime até agora?
Polícia Civil investiga o crime e as diligências estão em andamento para identificar os envolvidos
