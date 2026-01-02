Eduardo Bolsonaro pode ser demitido da Polícia Federal por abandono de cargo - Mandel Ngan/AFP

São Paulo - A ausência injustificada do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao cargo de escrivão que ocupava na Polícia Federal (PF) antes de se eleger à Câmara dos Deputados poderá resultar na adoção de medidas administrativas e disciplinares contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Procurado, Eduardo Bolsonaro não se manifestou.

Pela legislação, servidores públicos podem ser demitidos, entre outros motivos, em caso de abandono de cargo. Nesse contexto, a PF poderá instaurar um processo administrativo disciplinar, caso entenda que Eduardo esteja ausente de suas funções sem justificativa legal.

Eduardo vive no Texas, nos Estados Unidos, desde março de 2025. À época, licenciou-se do mandato na Câmara para articular junto à Casa Branca a imposição de sanções ao Supremo Tribunal Federal (STF), em razão das investigações que envolvem seu pai.

O prazo da licença parlamentar expirou em julho, quando suas ausências nas sessões da Câmara passaram a ser computadas. Em 9 de dezembro, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o então deputado havia atingido o número "suficiente" de faltas para a perda do mandato. A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados confirmou a cassação em 18 de dezembro.

Eduardo ocupou o cargo de escrivão da PF entre 2010 e 2014, tendo atuado em unidades de Guajará-Mirim (RO), Guarulhos (SP), São Paulo e Angra dos Reis (RJ), antes de tomar posse como deputado federal, segundo sua biografia no site da Câmara. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).