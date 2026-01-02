Eduardo Bolsonaro pode ser demitido da Polícia Federal por abandono de cargoMandel Ngan/AFP
O que pode acontecer com Eduardo Bolsonaro se não se apresentar para trabalhar na PF
Corporação declarou a cessação do afastamento, após a cassação do mandato parlamentar, em 18 de dezembro
O que pode acontecer com Eduardo Bolsonaro se não se apresentar para trabalhar na PF
Corporação declarou a cessação do afastamento, após a cassação do mandato parlamentar, em 18 de dezembro
Superlua não aumenta de tamanho, mas se aproxima mais da Terra
A Lua Cheia vai ocorrer neste sábado às 07h03, no horário de Brasília
Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa
Foram incluídas informações sobre saúde mental e prevenção à violência
Moraes libera visitas dos filhos a Bolsonaro sem aval prévio
No mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro obteve autorização nos mesmos termos
STF marca audiência de custódia de Filipe Martins
Ex-assessor de Bolsonaro já cumpre prisão domiciliar
Quatro jovens de Minas Gerais desaparecem na Grande Florianópolis
Grupo se mudou para Santa Catarina no final de outubro de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.