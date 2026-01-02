Jovens foram vistos pela última vez na noite de domingo (28), após saírem juntos da residência onde moravam - Reprodução/SOS Desaparecidos

Publicado 02/01/2026 15:01 | Atualizado 02/01/2026 15:02

Quatro jovens de Minas Gerais desapareceram no domingo (28) na cidade de São José, na Grande Florianópolis. O grupo saiu para um bar e não retornou para casa. No dia, os familiares tentaram contato mas não receberam retorno.

Segundo uma reportagem do programa Cidade Alerta Santa Catarina, os desaparecidos são Guilherme Macedo, de 20 anos; Pedro Henrique Prado, de 19; Bruno Máximo da Silva, de 28; e Daniel Luiz da Silveira, de 28 anos. Eles foram vistos pela última vez na noite de domingo, após saírem juntos da residência onde moravam.

Conforme o boletim de ocorrência, durante a noite de domingo, um dos homens ligou para um amigo que mora no mesmo condomínio e o convidou para um bar no Centro de Florianópolis. O tenente-coronel Cláudio Boeing, comandante da 7ª BPM de Santa Catarina, afirmou que esse amigo achou estranho quando um dos jovens não se apresentou para um novo emprego no dia 29 e por isso, decidiu registrar o desaparecimento.

Ainda de acordo com a reportagem, o grupo se mudou para São José no final de outubro de 2025. Todos trabalhavam em um restaurante de um shopping da região.



