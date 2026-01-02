Valor total desembolsado no bolão foi de R$ 18 - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2026 13:18

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o pré-candidato a deputado federal por SC, Renato Bolsonaro, ganharam a quadra na Mega da Virada, que foi sorteada na manhã da quinta-feira (1º). A aposta foi feita em grupo (bolão) pelo irmão do ex-chefe do Executivo e tinha seis números: 06, 13, 21, 22, 32 e 59. Quatro deles foram escolhidos. O valor do prêmio para quem acerta a quadra é de R$ 216,76.

Em publicação nas redes sociais, Renato postou uma foto da cartela e celebrou o resultado. “Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da mega da virada”, declarou. De acordo com ele, todo ano eles jogam na loteria.

O sorteio foi feito no mesmo dia em que Bolsonaro teve alta do hospital após oito dias internado. Ele retornou para a Superintendência da Polícia Federal para continuar cumprindo a pena de 27 anos e três meses pela trama golpista.

As regras da Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias no Brasil, determinam que prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser retirados em lotéricas ou agências bancárias. Em casos de apostas realizadas em conjunto (bolão), a divisão do valor ocorre automaticamente entre os participantes do grupo.



A Mega da Virada de 2026 teve seis ganhadores do prêmio principal. Cada um receberá R$ 181.892.881,09. Além dos vencedores da bolada principal, 3.921 apostas acertaram a quina e vão faturar R$ 11.931,42. A possibilidade de acerto da quadra em uma aposta simples é de uma em 2.332.