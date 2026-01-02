Apesar da explosão do carro-forte, vigilantes não se feriramEPTV/Reprodução
Criminosos explodem carro-forte em tentativa de assalto no interior de SP
Os suspeitos fugiram sem levar o dinheiro
STF mantém prisão de Filipe Martins após audiência de custódia
Participaram uma juíza do gabinete de Alexandre de Moraes, um membro do Ministério Público e um representante da defesa do ex-assessor de Bolsonaro
Com Filipe Martins, chega a 14 o número de prisões de condenados pela trama golpista
Primeira Turma do STF concluiu no dia 16 os julgamentos pela tentativa de golpe de Estado
Eduardo Bolsonaro, após ordem para retornar a posto no RJ: Não entregarei meu cargo na PF
Ex-deputado afirma que não tem condições de voltar ao Brasil
Duas pessoas ficam feridas após queda de árvore no parque do Ibirapuera
Uma das vítimas teve traumatismo cranioencefálico
Paulinho da Força é autorizado por Moraes a visitar Collor em prisão domiciliar
Deputado se comprometeu a não registrar imagens, vídeos ou áudios do encontro
