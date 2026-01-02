Apesar da explosão do carro-forte, vigilantes não se feriram - EPTV/Reprodução

Apesar da explosão do carro-forte, vigilantes não se feriramEPTV/Reprodução

Publicado 02/01/2026 21:45

São Paulo - Cerca de 10 criminosos tentaram assaltar um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 2. Segundo informações preliminares, os bandidos estavam armados e usaram, pelo menos, quatro veículos modelos SUV na ação criminosa.

De acordo com a Secretária da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) e a Polícia Militar, os suspeitos explodiram o carro-forte e fugiram sem levar dinheiro. Ainda de acordo com a SSP-SP, não há registro de feridos e, conforme a PM, os vigilantes do veículo estão bem.

A Polícia Civil também investiga o caso. Até a última atualização dessa reportagem, não havia informações sobre capturados.

"O policiamento foi reforçado e equipes da Polícia Militar, incluindo unidades especializadas, e da Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Piracicaba, realizam diligências para identificar e localizar os criminosos. A ocorrência segue em andamento", informou a SSP-SP.

O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), da Polícia Militar, também ajuda nas buscas na área, com apoio do helicóptero da PM.

"Todas as estradas da região estão sendo monitoradas através do policiamento e do uso de tecnologia. A ocorrência permanece em andamento e novas informações serão divulgadas oportunamente", informou a Polícia Militar.