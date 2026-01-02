STF marcou a audiência de custódia de Filipe Martins para esta sexta-feira, às 17hReprodução / Internet
STF marca audiência de custódia de Filipe Martins
Ex-assessor de Bolsonaro estava cumprindo prisão domiciliar
Frente fria avança por SP e deve trazer ventos fortes
Calor extremo deverá perder força e sensação térmica será mais amena
Veja as principais datas para eleitores, partidos e candidatos para o próximo pleito
Quem ainda não tirou o primeiro título ou precisa resolver pendências com a Justiça Eleitoral tem prazo até 6 de maio
Assalto a laboratório da USP: o que se sabe sobre o crime até agora?
Polícia Civil investiga o crime e as diligências estão em andamento para identificar os envolvidos
O que pode acontecer com Eduardo Bolsonaro se não se apresentar para trabalhar na PF
Corporação declarou a cessação do afastamento, após a cassação do mandato parlamentar, em 18 de dezembro
Superlua não aumenta de tamanho, mas se aproxima mais da Terra
A Lua Cheia vai ocorrer neste sábado às 07h03, no horário de Brasília
Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa
Foram incluídas informações sobre saúde mental e prevenção à violência
