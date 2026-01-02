Filhos já podem visitar Bolsonaro na Superintendência da PF em Brasília sem a necessidade de pedir autorização ao STFValter Campanato/Agência Brasil
Moraes libera visitas dos filhos a Bolsonaro sem aval prévio
No mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro obteve autorização nos mesmos termos
Moraes libera visitas dos filhos a Bolsonaro sem aval prévio
No mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro obteve autorização nos mesmos termos
STF marca audiência de custódia de Filipe Martins
Ex-assessor de Bolsonaro já cumpre prisão domiciliar
Quatro jovens de Minas Gerais desaparecem na Grande Florianópolis
Grupo se mudou para Santa Catarina no final de outubro de 2025
Bolsonaro e irmão ganham na quadra da Mega da Virada
Sorteio foi feito no mesmo dia em que o ex-presidente teve alta do hospital
STF terá evento para lembrar três anos dos atos golpistas de 8 de janeiro
Programação relembra invasão das sedes dos poderes, em Brasília
Servidor público é preso na véspera do Ano Novo por publicar ameaça com símbolo nazista
Segundo a Polícia Civil, Phetronio utilizava nas postagens símbolos como a cruz suástica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.