USP forneceu imagens das câmeras de segurança à políciaDivulgação / USP
Assalto a laboratório da USP: o que se sabe sobre o crime até agora?
Polícia Civil investiga o crime e as diligências estão em andamento para identificar os envolvidos
O que pode acontecer com Eduardo Bolsonaro se não se apresentar para trabalhar na PF
Corporação declarou a cessação do afastamento, após a cassação do mandato parlamentar, em 18 de dezembro
Superlua não aumenta de tamanho, mas se aproxima mais da Terra
A Lua Cheia vai ocorrer neste sábado às 07h03, no horário de Brasília
Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa
Foram incluídas informações sobre saúde mental e prevenção à violência
Moraes libera visitas dos filhos a Bolsonaro sem aval prévio
No mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro obteve autorização nos mesmos termos
STF marca audiência de custódia de Filipe Martins
Ex-assessor de Bolsonaro já cumpre prisão domiciliar
