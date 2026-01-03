Homem foi morto a tiros nesta sexta-feira (2)Reprodução / Redes sociais
Homem é morto a tiros no Fonseca, em Niterói
Polícia Civil informou que investiga o caso
Especialista em reprodução humana realiza sonho da paternidade por meio de fertilização in vitro
Desde que seus filhos nasceram, os Natais do profissional e sua esposa são especiais
Mais de 7 mil pessoas estavam no Shopping Tijuca no momento de incêndio, diz administração
Depois de 24h do incidente, que deixou dois mortos e três feridos, bombeiros seguem trabalhando no local
Mulher é morta com golpes de canivete em festa da virada no Noroeste Fluminense
Autora foi presa por policiais militares
Bombeiros usam helicóptero para acessar Shopping Tijuca em trabalho de rescaldo após incêndio
Militares tiveram dificuldade de acesso por terra por causa da fumaça
Família de motorista em coma após acidente na Ponte Rio-Niterói crê em milagre: 'Fé e oração'
Paulo Roberto Souza Silva de Almeida passou por uma traqueostomia nesta sexta-feira (2) e segue em estado grave
'Partiram de forma heroica', lamenta sindicato sobre morte de brigadistas em incêndio na Tijuca
Anderson Aguiar do Prato e Emellyn Silva Aguiar Menezes trabalharam no combate às chamas que atingiram uma loja no subsolo do Shopping Tijuca
