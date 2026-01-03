Homem foi morto a tiros nesta sexta-feira (2) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/01/2026 09:34

Rio – Adiones Ramos dos Santos foi morto a tiros na Rua São Januário, no bairro do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, no início da noite desta sexta-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) compareceram ao local para verificar a ocorrência. Depois, bombeiros levaram o corpo de Adiones ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) realizou perícia na via e investiga do caso para identificar a autoria do crime.

Informações preliminares apontam que a vítima teria sido executada.