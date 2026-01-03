Carga de frango foi recuperada pela PM nesta sexta (2) - @pmerj

Publicado 03/01/2026 09:38

Rio - Três homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar na noite desta sexta-feira (2), em Benfica, Zona Norte do Rio. Com o trio, os policiais encontraram uma carga de frangos congelados roubada, na Avenida Dom Hélder Câmara.

De acordo com a corporação, PMs fizeram a abordaram pouco após os criminosos deixarem a comunidade do Mandela, em Manguinhos, na mesma região, com a mercadoria.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).