Uma faixa da Avenida Brasil foi interditada na altura do BRT Fazenda Botafogo, sentido Zona Oeste - Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 04/01/2026 07:40

Rio – Uma mulher morreu em um acidente de moto na Avenida Brasil, altura da estação de BRT Fazenda Botafogo, Zona Norte, na manhã deste domingo (4).

A queda ainda deixou um outro homem com ferimentos leves. As autoridades o encaminharam ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Os Bombeiros foram acionados para o caso por volta das 5h45 e não divulgaram as identidades das vítimas.

Uma faixa da via, no sentido Zona Oeste, ficou ocupada por causa do acidente, sem impacto no trânsito do trecho. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais detalhes.