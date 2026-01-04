Uma faixa da Avenida Brasil foi interditada na altura do BRT Fazenda Botafogo, sentido Zona OesteDivulgação / Centro de Operações Rio

Rio – Uma mulher morreu em um acidente de moto na Avenida Brasil, altura da estação de BRT Fazenda Botafogo, Zona Norte, na manhã deste domingo (4).
A queda ainda deixou um outro homem com ferimentos leves. As autoridades o encaminharam ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular. Não há informações sobre o seu estado de saúde.
Os Bombeiros foram acionados para o caso por volta das 5h45 e não divulgaram as identidades das vítimas.
Uma faixa da via, no sentido Zona Oeste, ficou ocupada por causa do acidente, sem impacto no trânsito do trecho. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais detalhes.