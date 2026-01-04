Equipes da Comlurb atuaram em ação de limpeza no Arpoador - Elder Barbosa / Prefeitura do Rio

Equipes da Comlurb atuaram em ação de limpeza no ArpoadorElder Barbosa / Prefeitura do Rio

Publicado 04/01/2026 16:33

Rio - No primeiro fim de semana da operação especial de ordenamento urbano, limpeza e segurança do Arpoador, após a implantação das novas regras de uso noturn o, a prefeitura instalou uma base fixa da Guarda Municipal no topo da Pedra. Em ação de reforço, a Comlurb recolheu 2,5 toneladas de lixo na praia e no monumento natural. Além disso, a Secretaria Municipal de Ordem Pública rebocou 21 motos estacionadas irregularmente, além de apreender cadeiras e guarda-sóis que eram deixados pernoitando nas areias.

fotogaleria

As novas medidas valem para o Arpoador, para o Parque Garota de Ipanema, além da faixa de areia e da orla do Posto 8 durante o verão.

O posto fixo da Guarda é operado pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), com oito agentes por turno, e vai funcionar 24 horas por dia. No primeiro dia de funcionamento da base, as equipes priorizaram ações de conscientização.

Ao todo, 61 garis atuaram nos postos 8 e 9 e também na Praia do Diabo. Durante todo o trabalho, os funcionários tiveram apoio de dois caminhões-pipa, três jateadeiras, duas moto bombas, um caminhão compactador e cinco tratores, sendo dois para remoção e três sanitizadores. Outros 30 garis atuaram na Pedra do Arpoador, onde todos os acessos foram limpos. Também houve reposição dos 30 contêineres no local.

"É uma operação integrada de vários órgãos da Prefeitura, para melhorar o ordenamento urbano, permitindo que a Comlurb possa fazer uma limpeza adequada como sempre fez. Com o bom hábito do público de frequentar (no horário) noturno a praia e a pedra, o que estamos tentando fazer é organizar o horário e a forma de fazer. A expectativa é que a gente consiga, com isso, efetivamente deixar a praia como gostamos de deixar, 24 horas limpa, sem impedir que as pessoas utilizem. A ideia é fazer uma operação integrada durante o verão inteiro", explicou o presidente da Comlurb, Jorge Arraes.

Já a RioLuz implantou iluminação provisória durante a operação de limpeza da Pedra do Arpoador.



"Esta é uma ação integrada da Prefeitura e da Polícia Militar. Ela tem alguns conceitos. Primeiro, entregar ao público do Arpoador segurança, ordenamento, e principalmente ambiência para a logística de limpeza. A gente implantou uma metodologia operacional. Só existem dois pontos de entrada no Arpoador: o Parque Garota de Ipanema e a cancela do Arpoador. O Parque vai fechar às 20h. Depois disso só se entra pela cancela. E a única saída será pela Via Peti. São ordenamentos para trazer segurança, ordenamento e limpeza para todos os turistas e cariocas que frequentam o Arpoador", explicou o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Também foram apreendidos outros itens: 226 bebidas; 155 bens inservíveis (quinquilharias); 101 peças de vestuário; 63 itens de bazar (roupas); 39 bens perecíveis; 12 peças de publicidade; 15 caixas de isopor; oito carrinhos de carga; sete churrasqueiras; cinco botijões de gás; seis grandes estruturas; cinco carroças; quatro triciclos; três moendas de caldo de cana e três "carrinhos".



A operação conta, ainda, com participação da PM, que direcionou reforço específico, inclusive com equipes de suas unidades especializadas. A corporação também incorporou seu aparato tecnológico ao pacote de ações, posicionando um de seus carros-comando na região, visando a integração ao Sistema de Videomonitoramento e Reconhecimento Facial, e utilizando drones.



"Nossa função institucional é garantir a ordem pública e prover segurança tanto dos profissionais que estão aqui executando o reordenamento do espaço como os frequentadores do Arpoador. É um marco para a questão ambiental e turística, porque um espaço melhor iluminado, mais organizado, transmite maior sensação de segurança", afirmou o capitão Azevedo, oficial da Polícia Militar que acompanhou a operação na noite de sábado (3).



Resolução no Diário Oficial

A prefeitura estabeleceu novas regras para reforçar a preservação ambiental, a segurança e o uso responsável dos espaços públicos no verão, depois do aumento expressivo na circulação de pessoas pelo local desde o Natal. As medidas começaram a valer na noite de sábado (3), e, nesta segunda-feira (5), será publicada no Diário Oficial resolução conjunta das Secretarias de Ordem Pública, Guarda Municipal e Comlurb.



Conheça os novos horários de funcionamento:

No caso da Pedra do Arpoador, o espaço passa a funcionar com regras semelhantes às de um parque, com abertura ao público a partir das 4h e fechamento às 21h. Entre 21h e 23h, haverá atuação das equipes para orientar o fluxo de saída dos visitantes. Das 23h às 4h, o local ficará reservado para as operações de limpeza realizadas pela Comlurb, seguindo logística específica. A Comlurb fará a limpeza mecanizada da faixa de areia do Arpoador diariamente, preferencialmente entre 2h e 4h da manhã, com isolamento da área para garantir a segurança dos frequentadores e a eficiência do serviço.



O Parque Garota de Ipanema, que abre às 6h, terá fechamento diário às 20h, com controle de acesso pelas entradas oficiais. As rotinas poderão ser ajustadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, de acordo com a dinâmica da alta temporada. Também foram implementados pontos de controle e bloqueios operacionais pela Guarda Municipal e pela Seop.

Com o novo fluxo de circulação, as entradas serão pela cancela na praia do Arpoador e pelo Parque Garota de Ipanema (Rua Francisco Otaviano). Após o fechamento do parque, a única entrada será pela cancela. Enquanto a saída será pela Alameda Via Peti, ao lado do Parque Garota de Ipanema, com orientação de fluxo para reduzir cruzamentos e melhorar a dispersão ao fim do período de funcionamento.

