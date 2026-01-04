Três lixeiras foram incendiadas durante ação da PM no Chapadão - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/01/2026 15:46

Rio - Moradores do Complexo do Chapadão, localizado entre Costa Barros e Pavuna, na Zona Norte, viveram momentos de tensão, na manhã deste domingo (4), durante uma ação da Polícia Militar. Criminosos atearam fogo em lixeiras para dificultar a entrada das equipes. Houve relatos de tiroteios.

Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento para conter a movimentação de traficantes pela região quando precisaram desobstruir um trecho da Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira.

Com recursos próprios, as equipes apagaram o fogo de três lixeiras incendiadas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma densa camada de fumaça formada pela queima das barricadas. Além disso, há vídeos da presença de um blindado quando começa um intenso tiroteio.

Ainda de acordo com a PM, não houve incidentes e o policiamento continua reforçado na região.

O Chapadão é controlado pelo Comando Vermelho (CV), que constantemente se envolve em disputas territoriais contra o Terceiro Comando Puro (TCP), responsável pelo controle do Complexo da Pedreira, localizado em bairros vizinhos.