Três lixeiras foram incendiadas durante ação da PM no ChapadãoReprodução / Redes Sociais
Criminosos colocam fogo em lixeiras durante ação da PM no Complexo do Chapadão
Policiais realizavam patrulhamento para conter movimentação de traficantes
Vídeo: tromba d'água assusta moradores e turistas em Paraty
Defesa Civil da cidade havia emitido no sábado alerta de mau tempo e possibilidade de ressaca
Após 48h do incêndio que matou duas pessoas, Shopping Tijuca segue sem previsão de reabertura
Bombeiros continuam em trabalho de rescaldo com objetivo de acabar com qualquer foco remanescente
Chuva e aumento gradual de temperatura: Veja previsão para semana no Rio
Cenário deste domingo (4), quando houve registro de transtornos na cidade, deve se repetir nos próximos dias
Bombeiros abrem 5 mil vagas para o Projeto Botinho 2026
Colônia de férias inclui exercícios físicos e orientações de segurança
Abertura 'não oficial' do Carnaval leva multidões de foliões para ruas do Centro e Zona Sul
Mais de 40 blocos agitaram pontos históricos e turísticos da cidade com samba, fantasias e confetes
Arpoador: Comlurb recolhe mais de 2 toneladas de lixo após novas regras de uso norturno
Região, que é muito procurada por cariocas e turistas, agora tem horário de 'fechamento'
