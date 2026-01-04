Litoral fluminense é propício à formação de trombas d'água - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 04/01/2026 22:19

São Paulo - Banhistas da praia de Martinho de Sá, em Paraty, se assustaram com a formação de uma tromba d'água no local, neste domingo, 4. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a passagem do fenômeno sobre o mar. Um dos vídeo capta a movimentação de uma espécie de coluna úmida entre água e as nuvens, levantando a água do mar.

Uma tromba d'água foi registrada na praia Martim de Sá, em Paraty. pic.twitter.com/NOS2Yrqxrr — Alexis Gabriel Madrigal (@XMadrigalBR) January 4, 2026

Não houve registro de danos a embarcações, imóveis ou estruturas de edificações próximas à praia. A reportagem buscou contato com as defesas civis municipal e estadual, bem como com a prefeitura da cidade, mas ainda não obteve retorno.A tromba d'água é um tornado que se forma sobre grandes corpos d'águas, como rios, represas, lagos, mares e oceanos. Costumam se originar em locais onde há calor latente armazenado e surgir de nuvens não tão desenvolvidas verticalmente, explica o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em seu site."Contudo, em decorrência da menor quantidade de energia envolvida em sua gênese, tais eventos costumam apresentar ventos menos intensos em relação aos registrados pelos tornados", acrescenta o centro.A tromba d'água pode ser registrada em qual lugar do Brasil, mas por conta de fatores climáticos e meteorológicos, Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minhas Gerais e Mato Grosso do Sul são mais propícios e apresentam maiores riscos ao enfrentar este tipo de evento.As trombas d'água podem representar perigo principalmente às embarcações e também quando avançam às margens dos corpos d'água a ponto de conseguir atuar em terra firme.No sábado, 3, a Prefeitura de Paraty, por meio da Defesa Civil, informou que o município está sob influência de mau tempo e com possibilidade de ressaca até a próxima terça-feira, 6. Até lá, a cidade pode registrar ondas de até 3 metros.Além disso, o aumento da maré, junto com as chuvas que caem na região, pode causar alagamentos em diferentes áreas da cidade, bem como provocar queda de árvores e possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica no município."Diante desse cenário, a Prefeitura de Paraty reforça que suas equipes permanecem mobilizadas e de plantão, monitorando a situação e prontas para atender a população", disse a administração municipal no comunicado.