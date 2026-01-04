Bloco Canários do Reino agitou o Centro do Rio na manhã deste domingo (4) - César Sales / Parceiro / Agência O Dia

Bloco Canários do Reino agitou o Centro do Rio na manhã deste domingo (4)

Publicado 04/01/2026 16:42

Rio - Já é Carnaval no Rio! A abertura "não oficial" de uma das maiores festas do ano aconteceu na manhã deste domingo (4) com festas pelo Centro, Zona Portuária e Zona Sul. Ao longo do dia, mais de 40 blocos levaram samba, fantasias e confetes para ruas da cidade.

Mesmo com tempo chuvoso, cariocas e turistas não desanimaram e participaram da celebração. No Centro, integrantes do bloco Canários do Reino se divertiram em um cortejo que iniciou na Pira Olímpica, localizada na Rua Primeiro de Março. Com direito à mulheres usando perna de pau, uma multidão vestindo amarelo e azul - as cores do bloco - tomou conta da Praça Mauá.

O início do Carnaval "não oficial" começou cedo, a partir das 8h, com blocos estáticos tomando praças e ruas históricas do Centro. O grupo Love Songs se reuniu na Praça Marechal Âncora e apostou em uma coleção de músicas românticas tocadas em versões carnavalescas.

Por volta das 14h30, o Summer Eletro Bloco dominou a pista do Aterro do Flamengo, em frente ao Museu de Arte Moderna do Rio (MAM), e seguiu em direção à Zona Sul. "Essa sim é a melhor época de festa da cidade do Rio", comentou um internauta.

A programação se estende até o fim da tarde quando, às 17h, o tradicional Cordão do Boi Tolo promove um grande cortejo, com dezenas de blocos, em um trajeto que se inicia na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), no Centro, e segue pelo Aterro do Flamengo, Botafogo e Copacabana.

Também neste domingo (4), ocorreu a "Aberturinha", voltada para o público infantil, que teve início a partir das 9h, com brincadeiras populares, contação de história e banda Fanfarrinha. As atividades foram até às 12h.

De acordo com a Riotur, o Carnaval oficial da cidade começa em 17 de janeiro e estão previstos os desfiles de 450 a 500 blocos. No entanto, a "não oficial" acontece semanas antes, desde 2009, com influencia do movimento Desliga dos Blocos.