Há previsão de tempo nublado e chuva para os próximos dias no RioReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 04/01/2026 18:13

Rio - Após um domingo chuvoso na cidade do Rio, a previsão para semana indica que o cenário continuará o mesmo, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no decorrer dos dias. A temperatura aumentará gradativamente.

Neste domingo (4), o tempo no município foi influenciado pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que consiste em um corredor de nuvens que corta o país até o oceano, resultado do comportamento de ventos em altos e baixos níveis da atmosfera. Com isso, há formação de uma frente fria.

Durante a manhã, houve chuva moderada a forte, de forma isolada, principalmente no entorno do Maciço da Tijuca, na Zona Norte, que causaram diferentes transtornos e fizeram com que o Rio entrasse no estágio 2. Três sirenes na comunidade da Formiga foram acionadas por conta do grande volume de chuva. Já o Rio Maracanã, próximo à Rua Uruguai, quase transbordou.

Além da formação de bolsões d'água pela cidade, três arvores caíram sobre fiação, sendo uma na Estrada das Furnas (altura do Corpo de Bombeiros), outra na Rua Ladislau Neto, Andaraí, e uma terceira na Rua Santa Amélia, na Praça da Bandeira.

Na Estrada Tijuaçu, no Alto da Boa Vista, Zona Norte, houve um deslizamento de barreira que interditou o trecho. Equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) trabalharam no local.

A temperatura máxima registrada neste domingo foi de 31,4°C, em Santa Cruz, na Zona Oeste, e a mínima de 21,3°C, no Alto da Boa Vista. Há previsão de chuva fraca a moderada nas próximas horas.

Como será a semana

Nesta segunda-feira (5), por conta da atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste, haverá um predomínio de céu nublado e a previsão é de chuva fraca a ocasionalmente moderada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados. A temperatura deve variar de 28°C a 20°C.

Na terça-feira (6), o tempo permanecerá instável com chuva fraca isolada a partir da madrugada. A variação de temperatura será de 31°C e 19°C.



Na quarta-feira (7) e quinta-feira (8), em função da atuação de áreas de instabilidade, a previsão é de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão elevação de um dia para o outro, com máxima de 32°C e mínima 20°C, na quarta, e variação de 35°C e 21°C na quinta.