Bombeiros chegando ao Shopping TijucaArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 26/12/2024 12:55 | Atualizado 26/12/2024 14:00

Rio - Um princípio de incêndio atingiu o Shopping Tijuca, na manhã desta quinta-feira (26), na Tijuca, Zona Norte do Rio, e o centro comercial precisou ser evacuado. O quartel do Corpo de Bombeiros do bairro foi acionado às 11h03, e teve apoio de militares de Benfica e Vila Isabel para combater as chamas. Um vídeo mostra parte da fumaça que atingiu o local. Assista:

Princípio de incêndio atinge o Shopping Tijuca



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/H3NezSSFlS — Jornal O Dia (@jornalodia) December 26, 2024

Segundo os bombeiros, o fogo atingiu uma loja no piso L2 do shopping e foi controlado rapidamente, sem registro de vítimas. No entanto, o local precisou ser evacuado devido à fumaça e para que os trabalhos de rescaldo fossem realizados com segurança.



Em nota oficial, o Shopping Tijuca informou que a brigada de emergência do estabelecimento agiu prontamente no combate ao princípio de incêndio, ao mesmo tempo em que direcionou os clientes e funcionários para as saídas de emergência. O shopping permanecerá fechado até que a situação seja normalizada.