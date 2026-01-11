Comissário Paulo Vítor Silva Heitor estava com a mulher quando foi alvo de criminosos - Reprodução

Comissário Paulo Vítor Silva Heitor estava com a mulher quando foi alvo de criminososReprodução

Publicado 11/01/2026 08:57

Rio - Um policial civil foi morto a tiros, na madrugada deste domingo (11), durante uma tentativa de assalto, no Maracanã, Zona Norte. O comissário Paulo Vitor Silva Heitor estava com a mulher no momento do crime e os bandidos fugiram após atirarem na vítima. Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas o agente não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Tijuca foi acionado às 3h14 para a ocorrência na Rua Visconde de Itamarati, mas já encontraram o policial sem vida. Segundo a Polícia Civil, Paulo Vitor reagiu à tentativa de assalto e acabou baleado com dois tiros. A mulher dele não teria se ferido. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) já ouviu testemunhas do caso e a corporação lamentou a morte.

"A Polícia Civil lamenta a morte do comissário Paulo Vítor Silva Heitor e se solidariza com a família. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e iniciou imediatamente as diligências (...) Testemunhas foram ouvidas e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. A investigação está em andamento para identificar e capturar os criminosos", afirmou, em nota.

Ataque a policial civil terminou com idosa morta

Na última sexta-feira (9), um ataque contra um policial civil provocou a morte de uma idosa de 73 anos, nas proximidades da Cidade Alta, em Parada de Lucas, também na Zona Norte. O caso aconteceu quando o agente, que estava de folga, foi alvo de uma tentativa de assalto e, ao tentar fugir dos bandidos, fez um desvio com a motocicleta em direção à comunidade.

Entrando na comunidade, o policial acabou abordado e agredido por traficantes. De acordo com a Polícia Militar, um dos tiros disparados pelos criminosos atingiu a idosa, que caminhava pela rua em direção à casa de um dos filhos e morreu no local. A vítima deixou dois filhos e três netos. O ataque ao agente é investigada pela 38ª DP (Brás de Pina).



