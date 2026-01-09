O policial e um outro homem foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas - Divulgação

Publicado 09/01/2026 16:58

Rio - Uma mulher morreu ao ser baleada nas proximidades da Cidade Alta, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (9). A vítima, que estava em um veículo de transporte alternativo, foi atingida após um policial civil entrar por engano na comunidade.

Informações iniciais apontam que o agente estava de folga no momento em que foi alvo de disparos por parte de criminosos durante uma tentativa de assalto. Ele estava de motocicleta, na companhia de um outro homem. Ao tentar fugir, o policial fez um desvio em direção a Parada de Lucas, onde foi abordado e agredido por traficantes fortemente armados na Rua Lírio Maurício da Fonseca. De acordo com a Polícia Militar, um dos tiros disparados pelos bandidos atingiu a mulher, que morreu no local.

Na tentativa de fuga, os dois caíram da moto e sofreram escoriações leves. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para ocorrência e encontraram a mulher já morta. O policial e o outro homem foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Agentes da 38ª DP (Brás de Pina) atuam para identificar e localizar os criminosos responsáveis pelo ataque. "A resposta será dada à altura", afirmou a corporação.