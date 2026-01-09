A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o crimeArquivo/ Agência O Dia
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de São Gonçalo.
Homem é morto a tiros em frente a padaria em São Gonçalo
Raphael Andrade Rebello Estevão foi atingido na Rua Vicente de Lima Cleto
