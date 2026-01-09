A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o crime - Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 09/01/2026 20:32 | Atualizado 09/01/2026 20:49

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga um ataque a tiros que terminou na morte de Raphael Andrade Rebello Estevão, na noite de quinta-feira (8), em Itaúna, São Gonçalo. Segundo testemunhas, o homem era morador do bairro e foi atingido em frente a uma padaria na Rua Vicente de Lima Cleto.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 1º BPM (Venda da Cruz) foi acionada após profissionais do Samu relatarem que havia um homem baleado no bairro. Raphael não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de São Gonçalo.