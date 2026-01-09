Diego Silva dos Santos, o 'Cangaço', foi preso em ação da 29ª DP (Madureira) - Reprodução

Publicado 09/01/2026 18:20

Rio - Policiais da 29ª DP (Madureira) prenderam Diego Silva dos Santos, conhecido como 'Cangaço' e apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas da Bahia, ligada à facção criminosa conhecida como Bonde do Maluco. A prisão aconteceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na quinta-feira (8).

A ação foi resultado de uma troca de informações entre as polícias civis do Rio de Janeiro e da Bahia. A partir desse trabalho conjunto, os agentes descobriram que Diego havia se escondido no estado fluminense, por medo de sofrer represálias em sua terra natal.

As equipes identificaram que o homem se casou no Rio e passou a usar o sobrenome da esposa, alterando oficialmente o nome completo, numa tentativa de despistar as autoridades. Com essas informações, os policiais chegaram ao novo endereço do traficante e montaram um cerco tático.

Diego foi capturado e, contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão por homicídio. Segundo os agentes, o homem já havia sido preso anteriormente em 2009 e em 2015, por tráfico de drogas, na Bahia.