Praias costumam ficar cheias em dias de calor intenso no Rio - Reginaldo Pimenta / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 09/01/2026 21:07 | Atualizado 09/01/2026 21:28

Rio - O Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Rio (CIS/SES-RJ) informou que há previsão de excesso de calor a partir do domingo (11). Sete municípios entram em nível Laranja, o segundo mais alto em uma escala de quatro níveis. São eles: Belford Roxo, Japeri, Maricá, Piraí, Queimados, São Gonçalo, Seropédica, Nova Iguaçu, Guapimirim e Itaguaí. Na segunda-feira (12), o cenário se intensifica e a capital fluminense entra na lista.

O CIS/SES-RJ apontou ainda que, na terça-feira (13), Guapimirim chega ao nível Vermelho, o maior da escala. O painel calcula o índice de excesso de calor (EHF), que mede o perigo do calor ao comparar a temperatura dos próximos três dias com o histórico das três últimas décadas em uma determinada região. Os níveis variam entre verde (Sem excesso), amarelo (Leve), laranja (Severo) e vermelho (Extremo).

O penúltimo acontece quando o indicador entra nos 15% mais quentes da série histórica de um local, enquanto o Extremo é o nível máximo e mais raro, quando o calor é três vezes maior que o limite Severo.

"Este aviso vem de uma previsão do Centro de Inteligência em Saúde com base na temperatura fornecida pelo INMET. Isso significa que a população deve esperar temperaturas mais elevadas, e se cuidar diante disso. É preciso manter uma boa hidratação ao longo do dia, usar roupas claras e leves e evitar a exposição direta ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h. Quando for inevitável sair nesse período, é importante utilizar proteção solar, como bonés, chapéus e óculos escuros", explicou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.