Manoel Carlos, autor de novelas, morre aos 92 anos no Rio de Janeiro
O escritor e roteirista estava afastado da televisão desde 2014 e vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos anos por causa do Mal de Parkinson
Abastecimento de água é interrompido nas zonas Oeste e Sudoeste após vazamento
Incidente aconteceu próximo às estações do BRT Vendas de Varandas e Santa Veridiana, em Guaratiba
Bandido morre baleado ao tentar assaltar policial civil no Flamengo
Criminoso estava em uma moto roubada no momento do crime
Gratuito: parques do Rio oferecem programação para férias infantis
De 13 a 31 de janeiro, com exceção do feriado do dia 20, haverá jogos esportivos, dança, teatro, contação de histórias, oficinas recreativas, e ações de vacinação
MC Junior PK tem cordões e bracelete de ouro roubados em assalto na Barra da Tijuca
Funkeiro foi abordado por criminosos na Avenida do Pepê, na madrugada de sábado (10)
Paes estuda tabelar serviços e produtos vendidos nas praias do Rio
Objetivo é coibir a cobrança de valores abusivos a banhistas, especialmente no aluguel de cadeiras e guarda-sóis
