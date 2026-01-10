Vazamento de água na Estrada da Pedra, em Guaratiba, neste sábado (10) - Divulgação

Publicado 10/01/2026 17:21

Rio - O abastecimento de água em alguns bairros das zonas Oeste e Sudoeste do Rio foi interrompido na tarde deste sábado (10) devido a um grande vazamento na Estrada da Pedra, em Guaratiba. Segundo a Rio+Saneamento, concessionária que administra o serviço na região, moradores de Pedra de Guaratiba, Guaratiba, Barra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e Pingo D'água foram afetados.

"A concessionária orienta que os moradores façam uso consciente de água e evitem atividades de grande consumo, até que o serviço seja concluído e o abastecimento, restabelecido", informou a Rio+Saneamento por meio de nota.

O vazamento aconteceu próximo às estações do BRT Vendas de Varandas e Santa Veridiana, causando transtornos para passageiros e motoristas que tentavam passar pela região. Equipes da CET-Rio e da Rio+Saneamento, concessionária responsável pelo abastecimento de água na área, foram acionadas e estão no local. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho.

Em um vídeo divulgado pelo COR-Rio, é possível ver o grande bolsão d'água que se formou na via:

VAZAMENTO DE ÁGUA EM GUARATIBA



Há um vazamento de água na Estrada da Pedra, trecho próximo às estações BRT Vendas de Varandas e Santa Veridiana.



Equipes da CET-Rio e Concessionária estão no local.



Atenção, motoristas: Cautela ao passar pelo trecho! #CORInforma pic.twitter.com/AjzY2Z2SO4 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 10, 2026

Esta é a segunda vez, em um período de três dias, que moradores da Zona Oeste são afetados com problemas no abastecimento de água. Na quarta-feira (7), um vazamento em uma tubulação da Cedae provocou alagamentos e inundou parte da Estação de Tratamento de Água do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Por conta disso, o abastecimento da região, além da Zona Oeste e do município do Rio foram afetados.