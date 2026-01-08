Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova IguaçuDivulgação/Cedae
Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a unidade com máquinas submersas e a força da água nas ruas no entorno.
Segundo a Cedae, o vazamento ocorreu na tubulação que leva água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu até o Reservatório Marapicu, em Nova Iguaçu. Durante o serviço, a estação chegou a atuar com 50% da capacidade.
O reparo foi concluído na madrugada desta quinta-feira (8), às 2h. Com isso, o sistema retomou integralmente sua capacidade operacional e encontra-se em processo de estabilização, atuando com mais de 85% da capacidade.
No fim da manhã desta quinta (8), a Cedae voltou a operar com 100% da capacidade. Apesar da conclusão, a companhia recomenda o uso consciente da água nas próximas horas, até que o abastecimento seja completamente estabilizado em todas as regiões atendidas. O prazo exato de normalização será divulgado pelas concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, conforme suas respectivas áreas de atuação.
De acordo com a Águas do Rio, a manutenção da Cedae ocorreu em parte do sistema que afeta, principalmente, as redes que abastecem a Baixada Fluminense. Com o avanço da produção até o patamar integral, o abastecimento entrou em processo de regularização gradativa nas áreas afetadas, que incluem a capital fluminense e os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti.
A previsão da empresa é que o fornecimento na cidade do Rio seja regularizado nas próximas 24 horas, podendo levar mais tempo em áreas elevadas e nas pontas de rede. Já na Baixada, a previsão da concessionária é que a normalização do abastecimento deverá ocorrer em cerca de 72 horas ou mais nas áreas elevadas e nas pontas de rede.
Já a Rio+Saneamento informou que o abastecimento de água em algumas regiões da Zona Oeste chegou a ser interrompido nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Paciência, Realengo, Senador Camará, Cosmos, Inhoaíba, Sepetiba, Jabour, Jardim Sulacap, Campo dos Afonsos, Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba.
No entanto, após o reparo, o abastecimento dos bairros da Zona Oeste está sendo retomado de forma gradativa.
