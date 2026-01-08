Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu - Divulgação/Cedae

Publicado 08/01/2026 07:32 | Atualizado 08/01/2026 11:34

Rio - Um vazamento em uma tubulação da Cedae provocou alagamentos e inundou parte da Estação de Tratamento de Água do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim da tarde desta quarta-feira (7). Por conta disso, o abastecimento da região, além da Zona Oeste e do município do Rio foram afetados.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a unidade com máquinas submersas e a força da água nas ruas no entorno.





Segundo a Cedae, o vazamento ocorreu na tubulação que leva água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu até o Reservatório Marapicu, em Nova Iguaçu. Durante o serviço,



O reparo foi concluído na madrugada desta quinta-feira (8), às 2h. Com isso, o sistema retomou integralmente sua capacidade operacional e encontra-se em processo de estabilização, atuando com mais de 85% da capacidade.



"A Cedae mantém o monitoramento do sistema para reduzir impactos à população da Baixada Fluminense e demais áreas atendidas", frisou em comunicado.

Locais afetados



De acordo com a Águas do Rio, a manutenção da Cedae ocorreu em parte do sistema que afeta, principalmente, as redes que abastecem a Baixada Fluminense. Com o avanço da produção até o patamar integral, o abastecimento entrou em processo de regularização gradativa nas áreas afetadas, que incluem a capital fluminense e os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti.



A previsão da empresa é que o fornecimento na cidade do Rio seja regularizado nas próximas 24 horas, podendo levar mais tempo em áreas elevadas e nas pontas de rede. Já na Baixada, a previsão da concessionária é que a normalização do abastecimento deverá ocorrer em cerca de 72 horas ou mais nas áreas elevadas e nas pontas de rede.



Já a Rio+Saneamento informou que o abastecimento de água em algumas regiões da Zona Oeste chegou a ser interrompido nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Paciência, Realengo, Senador Camará, Cosmos, Inhoaíba, Sepetiba, Jabour, Jardim Sulacap, Campo dos Afonsos, Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba.



No entanto, após o reparo, o abastecimento dos bairros da Zona Oeste está sendo retomado de forma gradativa.



Ambas concessionárias orientam os moradores a fazerem uso consciente da água e a adiarem tarefas de maior consumo até a normalização do serviço.