Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova IguaçuDivulgação/Cedae

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - Um vazamento em uma tubulação da Cedae provocou alagamentos e inundou parte da Estação de Tratamento de Água do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim da tarde desta quarta-feira (7). Por conta disso, o abastecimento da região, além da Zona Oeste e do município do Rio foram afetados.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a unidade com máquinas submersas e a força da água nas ruas no entorno.


Segundo a Cedae, o vazamento ocorreu na tubulação que leva água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu até o Reservatório Marapicu, em Nova Iguaçu. Durante o serviço, a estação chegou a atuar com 50% da capacidade.

O reparo foi concluído na madrugada desta quinta-feira (8), às 2h. Com isso, o sistema retomou integralmente sua capacidade operacional e encontra-se em processo de estabilização, atuando com mais de 85% da capacidade. 

No fim da manhã desta quinta (8), a Cedae voltou a operar com 100% da capacidade. Apesar da conclusão, a companhia recomenda o uso consciente da água nas próximas horas, até que o abastecimento seja completamente estabilizado em todas as regiões atendidas. O prazo exato de normalização será divulgado pelas concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, conforme suas respectivas áreas de atuação.
"A Cedae mantém o monitoramento do sistema para reduzir impactos à população da Baixada Fluminense e demais áreas atendidas", frisou em comunicado.
Locais afetados

De acordo com a Águas do Rio, a manutenção da Cedae ocorreu em parte do sistema que afeta, principalmente, as redes que abastecem a Baixada Fluminense. Com o avanço da produção até o patamar integral, o abastecimento entrou em processo de regularização gradativa nas áreas afetadas, que incluem a capital fluminense e os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti.

A previsão da empresa é que o fornecimento na cidade do Rio seja regularizado nas próximas 24 horas, podendo levar mais tempo em áreas elevadas e nas pontas de rede. Já na Baixada, a previsão da concessionária é que a normalização do abastecimento deverá ocorrer em cerca de 72 horas ou mais nas áreas elevadas e nas pontas de rede.

Já a Rio+Saneamento informou que o abastecimento de água em algumas regiões da Zona Oeste chegou a ser interrompido nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Paciência, Realengo, Senador Camará, Cosmos, Inhoaíba, Sepetiba, Jabour, Jardim Sulacap, Campo dos Afonsos, Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba.

No entanto, após o reparo, o abastecimento dos bairros da Zona Oeste está sendo retomado de forma gradativa.
Ambas concessionárias orientam os moradores a fazerem uso consciente da água e a adiarem tarefas de maior consumo até a normalização do serviço.
fotogaleria
Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu
Vazamento inundou parte da Estação de Tratamento de Água do Guandu, em Nova Iguaçu
Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu