Agentes da DPF/ARS cumpriram mandado de busca e apreensão no bairro Chácara da Saudade - Divulgação / PF

Agentes da DPF/ARS cumpriram mandado de busca e apreensão no bairro Chácara da SaudadeDivulgação / PF

Publicado 08/01/2026 10:24

Rio - A Polícia Federal prendeu um homem de 39 anos por armazenar fotos e vídeos com conteúdos de abuso sexual infantil, na manhã desta quinta-feira (8), em Paraty, na Costa Verde Fluminense.

Segundo a PF, agentes da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis (DPF/ARS) cumpriram um mandado de busca e apreensão no bairro Chácara da Saudade. No local, foram encontrados arquivos ilícitos envolvendo crianças e adolescentes, o que resultou na prisão em flagrante do investigado.

Os equipamentos eletrônicos também foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

O preso foi encaminhado à DPF/ARS e, posteriormente, será levado ao sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de armazenamento de mídias que contém cenas de abuso sexual infantojuvenil.

A prisão faz parte da Operação Harpia II, um conjunto de ações desenvolvidas pela PF na região da Costa Verde, que tem como objetivo combater crimes contra crianças e adolescentes praticados no ambiente virtual.