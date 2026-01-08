O recadastramento dos estudantes da rede pública de ensino aptos a receber a gratuidade no transporte ferroviário em 2026 terá início no dia 21 de janeiro - Divulgação

O recadastramento dos estudantes da rede pública de ensino aptos a receber a gratuidade no transporte ferroviário em 2026 terá início no dia 21 de janeiroDivulgação

Publicado 08/01/2026 17:24

Rio - A partir do dia 21 de janeiro os estudantes da rede pública de ensino estarão aptos a fazer o recadastramento de gratuidade no uso dos trens em 2026. O atendimento será realizado no Espaço Gratuidade, na estação Central do Brasil, próximo ao guichê da bilheteria número 1.

neste site. Além disso, no dia marcado, é necessário apresentar a documentação conforme a faixa etária. Os cartões estudantis referentes ao ano letivo de 2025 continuarão sendo aceitos nas estações de trem até 31 de março. Para realizar o procedimento, é necessário que os alunos agendem previamente o dia e o horário em que vão comparecer.

Entre os documentos exigidos estão: certidão de nascimento ou documento oficial com foto, declaração escolar com validade de até 30 dias e comprovante de residência recente. Estudantes menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, condição obrigatória para a emissão ou renovação do benefício.

Durante o período de Carnaval, não haverá atendimento nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro.