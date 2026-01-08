Criminoso foi preso por policias da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da 65ª DP (Magé). - Reprodução

Rio - Leandro Francisco Tuter foi preso na tarde desta quinta-feira (8) por matar um cachorro a tiros e tentar assassinar o tutor do animal, em Magé, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado escondido no bairro de Fragoso, em Piabetá, por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da 65ª DP (Magé).O crime aconteceu no sábado passado (3), na Rua Ernesto Teixeira, no bairro Suruí. Imagens de câmeras de segurança mostram Leandro agredindo um homem com um soco no rosto. O cachorro, ao perceber a ameaça ao tutor, tentou defendê-lo.

O agressor sacou uma arma e efetuou ao menos cinco disparos contra o animal, que morreu no local. O criminoso chegou a disparar quando o cão já estava caído no chão. Em seguida, o homem ainda atirou contra o tutor, mas não o acertou.

Leandro foi detido por maus-tratos a animais com resultado morte, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. As investigações seguem em andamento.