O crime aconteceu no sábado passado (3), na Rua Ernesto Teixeira, no bairro Suruí. Imagens de câmeras de segurança mostram Leandro agredindo um homem com um soco no rosto. O cachorro, ao perceber a ameaça ao tutor, tentou defendê-lo.
O agressor sacou uma arma e efetuou ao menos cinco disparos contra o animal, que morreu no local. O criminoso chegou a disparar quando o cão já estava caído no chão. Em seguida, o homem ainda atirou contra o tutor, mas não o acertou.
Leandro foi detido por maus-tratos a animais com resultado morte, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. As investigações seguem em andamento.
