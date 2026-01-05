Crime aconteceu na Rua Ernesto Teixeira, no bairro Suruí - Reprodução / Redes Sociais

Crime aconteceu na Rua Ernesto Teixeira, no bairro SuruíReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/01/2026 08:19

Rio - Um homem matou um cachorro a tiros logo depois de agredir uma pessoa, na noite do último sábado (3), em Magé, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu na Rua Ernesto Teixeira, no bairro Suruí. Imagens de câmeras de segurança mostram o autor agredindo um homem com um soco no rosto. Essa vítima seria o tutor do animal. O cão percebeu a agressão e tentou defender a pessoa agredida.

Logo depois do cachorro se aproximar, o autor sacou a arma e realizou, ao menos, quatro disparos em sua direção, sendo um deles já com o animal caído. O cão morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 34º BPM (Magé) estiveram no local e conversaram com o solicitante da ocorrência. O homem informou a situação aos agentes e contou que o autor também atirou em sua direção, depois de matar o cachorro.

A corporação destacou que houve tentativa de identificação do assassino por meio de fotografia no sistema, mas sem sucesso.

O caso foi registrado na 65ª DP (Magé) e encaminhado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que dá prosseguimento às investigações. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas são ouvidas e agentes realizam outras diligências para esclarecer os fatos.