Crime aconteceu na Rua Ernesto Teixeira, no bairro Suruí
Homem mata cachorro a tiros em Magé
Crime aconteceu logo depois do autor agredir uma pessoa com um soco no rosto
Tiroteio em Barros Filho causa impactos na circulação de trens da SuperVia
Segundo a concessionária, um tiroteio atingiu a rede aérea nas proximidades da estação Barros Filho, na Zona Norte
Incêndio atinge galpão na Ilha do Governador
Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas
Bombeiros seguem com trabalho de rescaldo no Shopping Tijuca
Defesa Civil Municipal aguarda o término dos serviços para realizar uma vistoria técnica nas lojas
Vídeo: tromba d'água assusta moradores e turistas em Paraty
Defesa Civil da cidade havia emitido no sábado alerta de mau tempo e possibilidade de ressaca
Após 48h do incêndio que matou duas pessoas, Shopping Tijuca segue sem previsão de reabertura
Bombeiros continuam em trabalho de rescaldo com objetivo de acabar com qualquer foco remanescente
