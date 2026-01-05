Incêndio atingiu imóvel comercial na Ilha do Governador Reprodução / Redes sociais

Rio - Um incêndio atingiu o galpão de um imóvel comercial na noite deste domingo (4), na Rua Érico Coelho, 220, no bairro Tauá, Ilha do Governador, Zona Norte.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 18h25 e permaneceu no local até 23h40. O fogo foi completamente controlado e não houve vítimas.
Ainda de acordo com a corporação, as causas do incidente estão sendo apuradas.
Devido à ocorrência, a Rua Érico Coelho chegou a ser interditada e o trânsito foi desviado para a Rua Domingos Mondim e Rua Eutíquio Soledade, relatou o Centro de Operações Rio.