Incêndio atingiu imóvel comercial na Ilha do Governador Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/01/2026 07:49

Rio - Um incêndio atingiu o galpão de um imóvel comercial na noite deste domingo (4), na Rua Érico Coelho, 220, no bairro Tauá, Ilha do Governador, Zona Norte.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 18h25 e permaneceu no local até 23h40. O fogo foi completamente controlado e não houve vítimas.

Ainda de acordo com a corporação, as causas do incidente estão sendo apuradas.

Devido à ocorrência, a Rua Érico Coelho chegou a ser interditada e o trânsito foi desviado para a Rua Domingos Mondim e Rua Eutíquio Soledade, relatou o Centro de Operações Rio.