Cartaz divulga a imagem do suspeito, que ainda não foi preso Divulgação

Rio - Leandro Francisco Tuller é apontado pela Polícia Civil como o homem que matou um cachorro a tiros após uma briga em Magé, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na noite de sábado (3), no bairro de Suruí.
O caso aconteceu na Rua Ernesto Teixeira e foi registrado por câmeras de segurança da região. Nas imagens é possível ver o suspeito agredindo um homem com um soco no rosto - a vítima seria o tutor do animal.
Ao perceber a agressão, o cachorro se aproximou na tentativa de defender o dono. Em seguida, Leonardo Francisco sacou uma arma efetuou pelo menos quatro disparos contra o animal, um deles quando o cão já estava caído. O cachorro morreu na hora.
Leonardo ainda não foi encontrado. Um cartaz foi divulgado com o rosto dele nas redes sociais. Agentes da 65ª DP (Magé) realizam diligências para tentar localizá-lo.