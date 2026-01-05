Cartaz divulga a imagem do suspeito, que ainda não foi preso - Divulgação

Cartaz divulga a imagem do suspeito, que ainda não foi preso Divulgação

Publicado 05/01/2026 20:02

O caso aconteceu na Rua Ernesto Teixeira e foi registrado por câmeras de segurança da região. Nas imagens é possível ver o suspeito agredindo um homem com um soco no rosto - a vítima seria o tutor do animal.

Ao perceber a agressão, o cachorro se aproximou na tentativa de defender o dono. Em seguida, Leonardo Francisco sacou uma arma efetuou pelo menos quatro disparos contra o animal, um deles quando o cão já estava caído. O cachorro morreu na hora.

Leonardo ainda não foi encontrado. Um cartaz foi divulgado com o rosto dele nas redes sociais. Agentes da 65ª DP (Magé) realizam diligências para tentar localizá-lo.