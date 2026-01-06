Major Neyfson Borges ao lado da filha Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/01/2026 15:02

Neyfson Borges publicou, nesta terça-feira (6), um desabafo nas redes sociais. "Dormi achando que era um pesadelo. Acordei e percebi que não tomaremos mais nosso picolé favorito. Mas separa um algodão doce, feito de nuvens aí do céu, para quando nos vermos novamente", escreveu o agente, que é lotado no Comando de Polícia Ambiental (CPAm). Rio - Bastante abalado com a perda brutal da filha de 22 anos , o major da Polícia Militarpublicou, nesta terça-feira (6), um desabafo nas redes sociais. "Dormi achando que era um pesadelo. Acordei e percebi que não tomaremos mais nosso picolé favorito. Mas separa um algodão doce, feito de nuvens aí do céu, para quando nos vermos novamente", escreveu o agente, que é lotado no Comando de Polícia Ambiental (CPAm).

A jovem Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira morreu com sinais de espancamento no último domingo (4). Ela chegou a ser socorrida e levada à UPA Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Até o momento, não há informações sobre quem teria agredido Naysa e a deixado na unidade de saúde. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



Nas redes sociais, Naysa se apresentava como estudante de psicologia e era apaixonada pelo Flamengo. O local e o horário do sepultamento ainda não foram divulgados.