Rio - Bastante abalado com a perda brutal da filha de 22 anos, o major da Polícia Militar Neyfson Borges publicou, nesta terça-feira (6), um desabafo nas redes sociais. "Dormi achando que era um pesadelo. Acordei e percebi que não tomaremos mais nosso picolé favorito. Mas separa um algodão doce, feito de nuvens aí do céu, para quando nos vermos novamente", escreveu o agente, que é lotado no Comando de Polícia Ambiental (CPAm).
fotogaleria
A jovem Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira morreu com sinais de espancamento no último domingo (4). Ela chegou a ser socorrida e levada à UPA Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Até o momento, não há informações sobre quem teria agredido Naysa e a deixado na unidade de saúde. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Nas redes sociais, Naysa se apresentava como estudante de psicologia e era apaixonada pelo Flamengo. O local e o horário do sepultamento ainda não foram divulgados.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.