Mia morreu com calor excessivoReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/01/2026 19:40

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou Mario Sergio Belo Dornelas, responsável pela hospedagem para cães Mansão Pet, em Guaratiba, na Zona Oeste, por maus-tratos à cadela Mia, de 11 meses. A denúncia aponta que o animal da raça Golden Retriever morreu ao ser submetido a calor intenso e teve o corpo ocultado pelo acusado.

O caso aconteceu em fevereiro de 2025. Ao chegar para buscar Mia, a tutora foi informada por Mario que a Golden Retriever havia fugido do estabelecimento. Foram 11 dias de buscas até que policiais civis encontraram o animal enterrado no hotel, além de mais três cachorros em situação de maus-tratos. Por fim, o adestrador confirmou que a cadela havia morrido por hipertermia e ele decidiu enterrá-la no quintal.

Para o MPRJ, o acusado assumiu o risco de matar Mia ao deixá-la em condições inadequadas durante um período de forte calor no Rio de Janeiro. Ele tinha conhecimento dos cuidados específicos necessários para a manutenção da saúde de cães da raça Golden Retriever.

Ainda de acordo com a denúncia, Mauro não providenciou socorro veterinário mesmo percebendo que a cadela passava mal por causa do calor intenso.