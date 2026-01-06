Mia morreu com calor excessivoReprodução / Redes Sociais
Dono de hospedagem pet é denunciado pelo MPRJ por morte de cadela
Mario Sergio Belo Dornelas enterrou a Golden Retriever Mia, de 11 meses, e ainda disse à família tutora que ela havia fugido
Polícia investiga se dinheiro desviado de ferro-velho de traficantes motivou morte de filha de major
Corpo de Naysa Kayllany da Costa, de 22 anos, será velado nesta quarta (7), em Sulacap
Temperatura extrema dificulta perícia da Civil no Shopping Tijuca
Agentes vão retornar ao centro comercial nos próximos dias para concluir análise
Morre mulher baleada em tiroteio entre policiais e criminosos na Baixada
Silvania da Silva Guimarães chegou a ser socorrida, mas não resistiu
Suspeito de extorquir taxista é preso na Zona Sudoeste
Motorista foi rendido por três assaltantes durante uma corrida, mantido sob ameaça e conseguiu fugir ao pular do carro em movimento na Avenida Brasil
Lojistas do Shopping Tijuca temem agravamento dos prejuízos
Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio está oferecendo assessoria jurídica aos empreendimentos afetados
