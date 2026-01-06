Samuel Alves Arcanjo Silva e Diego Rocha de Andrade foram liberados após depoimento - Reprodução

Samuel Alves Arcanjo Silva e Diego Rocha de Andrade foram liberados após depoimentoReprodução

Publicado 06/01/2026 17:32

Rio - Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e do Segurança Presente detiveram, na manhã desta terça-feira (6), quatro homens por pesca ilegal de caranguejos no Parque Estadual da Serra da Tiririca, unidade de conservação em Niterói.

Dentre os detidos, estão os influenciadores Samuel Alves Arcanjo Silva, conhecido como 'Gabigol do Mangue', e Diego Rocha de Andrade, apelidado de 'Arrascaeta do Mangue', que somam mais de 260 mil seguidores no Instagram. Os outros dois foram identificados como Marcos Paulo Pereira da Silva e Agamenon Pereira da Silva. Os quatro deixaram a 81ª DP (Itaipu) após prestar depoimento.

De acordo com o Inea, Samuel e Diego publicavam vídeos capturando ilegalmente caranguejos da espécie Uçá dentro de uma área de proteção integral.

"Todo e qualquer crime ambiental cometido no estado será coibido dentro das medidas cabíveis de acordo com a nossa legislação. Desde que assumimos a gestão da secretaria, temos intensificado as ações de fiscalização para a proteção da fauna e da flora e não hesitaremos nas devidas punições aos criminosos", comentou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Policiais do Segurança Presente, Guarda-parques e servidores do Inea encaminharam os quatro à 81ª DP (Itaipu) para prestar esclarecimentos. Gabigol do Mangue chegou a publicar nas redes sociais o momento da abordagem. Eles negaram que estavam pescando na região, e alegaram estar retirando lixo no mangue.

Os quatro responderão pelos crimes ambientais por caçar animais silvestres sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida em unidade de conservação.

Após a operação, agentes do Inea soltaram os animais em uma área de mangue da unidade de conservação estadual. Devido ao aumento no volume de visitantes, as ações de fiscalização estão sendo intensificadas durante o verão nas unidades de conservação.