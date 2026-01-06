Naysa Kayllany, de 22 anos, deu entrada na UPA Jardim Novo com sinais de espancamento - Reprodução/Redes sociais

Naysa Kayllany, de 22 anos, deu entrada na UPA Jardim Novo com sinais de espancamentoReprodução/Redes sociais

Publicado 06/01/2026 20:20 | Atualizado 06/01/2026 20:24

Rio – Uma das principais linhas de investigação sobre a morte de Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira , de 22 anos, filha do major da Polícia Militar Neyfson Borges, aponta para uma suposta atuação da jovem no desvio de dinheiro de um ferro-velho localizado em Realengo, na Zona Oeste. Ela trabalharia no local, que seria fonte de renda de traficantes da região.

A reportagem do DIA checou com uma fonte ligada à delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que esses supostos desvios podem ter motivado a morte de Naysa, levada com sinais de espancamento à UPA Jardim Novo, também em Realengo, onde morreu ao não resistir aos ferimentos.

No domingo (4), data do crime, a Polícia Militar informou que uma equipe localizou a vítima na UPA já sem vida, mas não precisou quem a levou à unidade.

O major Borges, lotado no Comando de Polícia Ambiental (CPAm), comunicou via Instagram que o corpo da jovem será velado na capela 9 do Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (7), das 13h às 16h.

Também pelas redes sociais, ele fez diversas postagens em homenagem à jovem. Uma delas dizia: “Dormi achando que era um pesadelo. Acordei e percebi que não tomaremos mais nosso picolé favorito. Mas separa um algodão doce, feito de nuvens aí do céu, para quando nos vermos novamente”.