Tiroteio ocorreu em uma movimentada via do Centro de Duque de Caxias - Reprodução/X

Tiroteio ocorreu em uma movimentada via do Centro de Duque de CaxiasReprodução/X

Publicado 06/01/2026 18:58 | Atualizado 06/01/2026 22:08

Rio – Morreu a mulher baleada durante um intenso tiroteio entre criminosos e agentes da operação Segurança Presente , na tarde desta terça-feira (6), em uma movimentada via do Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela foi identificada como Silvania da Silva Guimarães, de 50 anos.

Intenso tiroteio entre policiais e criminosos deixa suspeito e vítima feridos em Duque de Caxias



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/qjFHPqbYEN — Jornal O Dia (@jornalodia) January 6, 2026

De acordo com a Secretaria de Governo (Segov), responsável pelo Segurança Presente, bandidos estariam tentando roubar um carro, que estava em um estacionamento da Avenida Brigadeiro Lima e Silva. Os policiais estavam pela região e receberam chamado para a ocorrência, o que deu início ao confronto.

A reportagem do DIA apurou que o veículo alvo dos bandidos era de Silvania, que ficou no meio da troca de tiros. A vítima e um suspeito de 20 anos, que não teve a identidade revelada e também ficou ferido na ação, foram encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias. Ela chegou a receber os primeiros socorros na unidade, porém, não resistiu. Já ele passou por procedimento cirúrgico, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A Segov divulgou uma nota lamentando a morte de Silvania e informando que os agentes, já no início da noite, prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso.