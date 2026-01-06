De acordo com a Secretaria de Governo (Segov), responsável pelo Segurança Presente, bandidos estariam tentando roubar um carro, que estava em um estacionamento da Avenida Brigadeiro Lima e Silva. Os policiais estavam pela região e receberam chamado para a ocorrência, o que deu início ao confronto.
A reportagem do DIA apurou que o veículo alvo dos bandidos era de Silvania, que ficou no meio da troca de tiros. A vítima e um suspeito de 20 anos, que não teve a identidade revelada e também ficou ferido na ação, foram encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias. Ela chegou a receber os primeiros socorros na unidade, porém, não resistiu. Já ele passou por procedimento cirúrgico, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
A Segov divulgou uma nota lamentando a morte de Silvania e informando que os agentes, já no início da noite, prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso.
