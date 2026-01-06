O caso ficou a cargo da 67ª DP (Guapimirim), com apoio do programa Segurança Presente - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 06/01/2026 18:20

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (5), o último homem suspeito de participar do roubo e da extorsão contra um taxista em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado por policiais da 67ª DP (Guapimirim), com apoio do programa Segurança Presente no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.

O crime aconteceu em novembro de 2025. O motorista aceitou uma corrida e, ao chegar no local, foi surpreendido por três homens. Os criminosos renderam o taxista, roubaram seus pertences e passaram a exigir transferências bancárias enquanto circulavam pela cidade, mantendo a vítima sob ameaça durante o trajeto.



A situação só teve desfecho quando o motorista conseguiu se desvencilhar dos assaltantes e fugir na Avenida Brasil, na altura de Irajá. Ele abandonou o veículo e procurou ajuda.

O primeiro suspeito foi preso em dezembro do ano passado em Guapimirim, já o segundo foi localizado dias depois em Vassouras, onde estava internado em um Hospital.

O caso, segundo a Polícia Civil, está encerrado.



