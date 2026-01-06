Shopping Tijuca segue interditado após incêndioÉrica Martin/Agência O DIA
Lojistas diretamente impactados pelo incêndio, principalmente dos setores de moda, decoração e móveis, estimam que o fechamento prolongado e os danos estruturais devem gerar um impacto significativo no faturamento anual.
Outro lojista relata que muitas mercadorias ficaram comprometidas no estoque devido à fuligem. "Perdemos muita coisa. Não consigo nem dimensionar o tamanho do estrago porque não conseguimos acessar o local por causa do trabalho dos bombeiros e da polícia", afirmou o funcionário de uma loja de departamentos.
Entre as orientações está a realização de um registro visual completo dos danos, com fotos e vídeos que incluam não apenas itens queimados, mas também produtos manchados pela fuligem, molhados ou derretidos pelo calor.
O sindicato também aconselha a elaboração de um inventário detalhado das perdas, incluindo mercadorias de estoque e vitrine, equipamentos e mobiliário. No caso de produtos perecíveis, como alimentos e chocolates, a recomendação é registrar a deterioração causada pela falta de refrigeração e pelo calor, sem descartar nada antes da documentação.
Outra orientação é solicitar formalmente à administração do shopping o laudo do Corpo de Bombeiros assim que estiver disponível, além de reunir a cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil do centro comercial para eventual acionamento. O SindilojasRio reforça ainda a importância de reunir toda a documentação fiscal relativa aos bens, produtos e serviços afetados.
Em relação ao aluguel, a entidade orienta que os lojistas pleiteiem a isenção total ou proporcional referente aos dias de interrupção das atividades e ao período em que os estabelecimentos permanecerem inacessíveis ou impossibilitados de funcionar.
Segundo ele, diversas lojas do Shopping Tijuca já procuraram o sindicato em busca de orientação, incluindo o estabelecimento onde o incêndio teve início.
O SindilojasRio também elaborou uma cartilha com recomendações importantes para ajudar os lojistas a resguardar seus direitos e minimizar os prejuízos. O material reúne medidas e precauções que devem ser adotadas com urgência pelos comerciantes e está disponível no portal da entidade, no endereço www.sindilojas.rio/downloads/.
Segundo o presidente do SindilojasRio, a prioridade neste momento é oferecer suporte integral aos lojistas impactados. "Estamos disponibilizando apoio jurídico e atuando na mediação das demandas que surgirem, para que as empresas possam se reorganizar e retomar suas atividades da forma mais segura possível", afirmou.
