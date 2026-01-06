Shopping Tijuca segue interditado após incêndio - Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 06/01/2026 17:50

Rio - Em um período tradicionalmente marcado por expectativa de alta nas vendas do varejo, lojistas do Shopping Tijuca, na Zona Norte, vivem dias de incerteza e apreensão diante dos prejuízos causados pelo incêndio que interditou o centro comercial desde sexta-feira e matou duas pessoas.

O local onde o fogo começou está totalmente interditado devido à falta de condições para a permanência. Já no subsolo, 17 lojas localizadas na lateral esquerda seguem inacessíveis. O calor intenso provocado pelas chamas deformou o piso, comprometendo a circulação e a segurança da área. O mezanino da loja onde teve início o incêndio sofreu um abalo na estrutura.



Lojistas diretamente impactados pelo incêndio, principalmente dos setores de moda, decoração e móveis, estimam que o fechamento prolongado e os danos estruturais devem gerar um impacto significativo no faturamento anual.

"A gente não sabe como vai ser o fechamento do mês. Janeiro geralmente é um período de férias, então temos uma boa rotatividade de pessoas na loja. Mas agora já estamos há três dias inteiros sem funcionar e ninguém consegue nos dar uma previsão. Trabalho há dois anos no shopping, comecei como extra de Natal, e confesso que não sei se meu emprego está garantido", disse o estoquista de uma loja de roupas que preferiu não se identificar.



Outro lojista relata que muitas mercadorias ficaram comprometidas no estoque devido à fuligem. "Perdemos muita coisa. Não consigo nem dimensionar o tamanho do estrago porque não conseguimos acessar o local por causa do trabalho dos bombeiros e da polícia", afirmou o funcionário de uma loja de departamentos.

Além da perda de mercadorias que não poderão mais ser comercializadas, algumas lojas também tiveram suas estruturas físicas danificadas, o que pode atrasar ainda mais a retomada das atividades.

Sindicato dá orientações

Diante desse cenário, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio) recomenda que os empresários adotem uma série de medidas imediatas para preservar seus direitos e minimizar os prejuízos.



Entre as orientações está a realização de um registro visual completo dos danos, com fotos e vídeos que incluam não apenas itens queimados, mas também produtos manchados pela fuligem, molhados ou derretidos pelo calor.



O sindicato também aconselha a elaboração de um inventário detalhado das perdas, incluindo mercadorias de estoque e vitrine, equipamentos e mobiliário. No caso de produtos perecíveis, como alimentos e chocolates, a recomendação é registrar a deterioração causada pela falta de refrigeração e pelo calor, sem descartar nada antes da documentação.



Outra orientação é solicitar formalmente à administração do shopping o laudo do Corpo de Bombeiros assim que estiver disponível, além de reunir a cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil do centro comercial para eventual acionamento. O SindilojasRio reforça ainda a importância de reunir toda a documentação fiscal relativa aos bens, produtos e serviços afetados.



Em relação ao aluguel, a entidade orienta que os lojistas pleiteiem a isenção total ou proporcional referente aos dias de interrupção das atividades e ao período em que os estabelecimentos permanecerem inacessíveis ou impossibilitados de funcionar.

Ao DIA, o presidente do SindilojasRio, Aldo Gonçalves, afirmou que ainda não é possível mensurar o tamanho do prejuízo, mas que o impacto certamente será elevado. "Cada loja tem um faturamento diferente, depende do ramo, se é de roupas, eletrônicos… O prejuízo, sem dúvidas, será muito grande. Por isso, orientamos os lojistas a se manterem informados sobre seus direitos", explicou.



Segundo ele, diversas lojas do Shopping Tijuca já procuraram o sindicato em busca de orientação, incluindo o estabelecimento onde o incêndio teve início.

