Rio – Um confronto entre criminosos e agentes da operação Segurança Presente deixou um suspeito e uma vítima feridos, na tarde desta terça-feira (6), em uma movimentada via do Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensa troca de tiros.
Confira o vídeo:
Intenso tiroteio entre policiais e criminosos deixa suspeito e vítima feridos em Duque de Caxias
Informações preliminares dão conta de que os bandidos estariam tentando roubar um carro, que estava em um estacionamento da Avenida Brigadeiro Lima e Silva. Os policiais estavam pela região e receberam chamado para a ocorrência, o que deu início ao confronto.
Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias. Não há informações ainda sobre o estado de saúde de ambos, tampouco se a vítima baleada era a dona do veículo alvo dos criminosos ou se estava apenas de passagem pelo local. A ocorrência ainda está em andamento.
