Mia ficou 11 dias desaparecida até ser encontrada morta em Guaratiba - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/02/2025 11:55 | Atualizado 25/02/2025 12:11

Rio - Uma cadela da raça Golden Retriever, que era considerada desaparecida depois de ser deixada em um hotel para cachorros, foi encontrada morta e enterrada no quintal do estabelecimento, em Guaratiba, na Zona Oeste, nesta segunda-feira (24). Segundo Francine Branchi, tutora de Mia, o adestrador e responsável pelo espaço mentiu para a família dizendo que o animal tinha fugido. O homem responderá pelo crime de maus-tratos a animais.

Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da 43ª DP (Guaratiba) realizaram uma ação no estabelecimento nesta segunda após os tutores relatarem que deixaram a cadela e foram avisados pelo adestrador da fuga.

Segundo a Polícia Civil, agentes fizeram diligências e descobriram, após análise de imagens de câmeras de segurança, que o depoimento prestado pelo proprietário do local era contraditório. A equipes foram até o hotel e encontraram o corpo do cão enterrado, além de mais três cachorros em situação de maus-tratos.

Nas redes sociais, a tutora explicou que foram 11 dias de buscas por Mia. De acordo com a mulher, a cadela morreu dia 11 de fevereiro, dois dias antes do responsável pelo estabelecimento comunicar a família sobre a suposta fuga. Francine contou que o adestrador confirmou a morte posteriormente, dizendo que aconteceu por hipertermia e que a enterrou no quintal.

"Combinamos que ele abriria o portão para nos entregar o corpo da Mia juntamente, mas ele não apareceu. Apenas alguns familiares estavam lá e nos mostraram o local onde ela havia sido enterrada. Retiramos seu corpo e confirmamos sua identidade por meio da leitura do microchip. Mia estava ali. Morta, sozinha, descartada como se fosse lixo. O corpo foi levado para necropsia para identificar a causa de sua morte", escreveu.

A Polícia Civil informou que o homem responderá por maus-tratos a animais e que ele irá se apresentar na delegacia com seu advogado.

"A dor é imensa e nada pode apagá-la, mas Mia ainda tinha uma missão: nos mostrar que outros animais podiam ser salvos. E foi o que fizemos. Ao entrar no local, presenciamos uma cena deplorável: animais sob o sol, bebendo água suja de um balde de cimento, cercados de fezes e urina, sem ração. Hoje sou responsável pelo Golden macho que estava lá, abandonado, magro e com um olhar triste. Ele terá um nome, um lar, amor e respeito. Não conseguimos trazer Mia de volta para casa com vida, mas sua missão foi cumprida. Ela salvou os animais que estavam ali e impediu que outros sofressem", completou a tutora.