Igor atualmente produz conteúdo para o YouTube e nas redes sociaisReprodução / redes sociais

Publicado 25/02/2025 10:03 | Atualizado 25/02/2025 10:20

Rio - A Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (Acerj) se manifestou, na manhã desta terça-feira (25), a respeito do influenciador Igor de Melo, baleado ao sair do trabalho na Penha, Zona Norte do Rio. Em nota, a entidade repudiou a ação do policial militar aposentado que atirou contra o rapaz e disse se tratar de uma atitude "brutal" e "inconsequente". Segundo a mulher da vítima, Marina Moura, ele foi atingido pelas costas após ser acusado de roubo no domingo.