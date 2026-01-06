Major Neyfson Borges ao lado da filha Naysa Kayllany da Costa Borges NogueiraReprodução/Redes sociais

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira, de 22 anos, filha do major da Polícia Militar Neyfson Borges. A jovem deu entrada no último domingo (4) na UPA do Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste, com sinais de espancamento.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar a entrada da vítima já sem vida na unidade de saúde. No local, os agentes souberam que a jovem era filha do major Borges, lotado no Comando de Polícia Ambiental (CPAm).

Nas redes sociais, o policial publicou mensagens lamentando a morte da filha e classificou o episódio como inesperado. "Minha amada filha, Deus te arrancou deste mundo porque era muito boa para ficar aqui", escreveu ele nesta segunda-feira (5).

Em outra publicação, o major se declarou: "Você foi minha felicidade por esses poucos mais de 22 anos. Obrigado por dar luz à minha vida. Só preciso ficar aqui mais um pouquinho para cuidar dos seus irmãos. Olhe por eles também aí de cima. [...] É a maior dor do mundo", disse.
O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes buscam por testemunhas e realizam outras diligências para esclarecer os fatos.
O local e o horário do sepultamento de Naysa ainda não foram divulgados.
