Major Neyfson Borges ao lado da filha Naysa Kayllany da Costa Borges NogueiraReprodução/Redes sociais
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar a entrada da vítima já sem vida na unidade de saúde. No local, os agentes souberam que a jovem era filha do major Borges, lotado no Comando de Polícia Ambiental (CPAm).
Nas redes sociais, o policial publicou mensagens lamentando a morte da filha e classificou o episódio como inesperado. "Minha amada filha, Deus te arrancou deste mundo porque era muito boa para ficar aqui", escreveu ele nesta segunda-feira (5).
Em outra publicação, o major se declarou: "Você foi minha felicidade por esses poucos mais de 22 anos. Obrigado por dar luz à minha vida. Só preciso ficar aqui mais um pouquinho para cuidar dos seus irmãos. Olhe por eles também aí de cima. [...] É a maior dor do mundo", disse.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.