Com a derrubada da decisão judicial, a Seop retomou os trabalhos nesta terça-feira, que devem se estender ao longo dos próximos dias - Divulgação / Seop

Publicado 06/01/2026 11:50

Rio - Um centro comercial localizado na Avenida Geremário Dantas, número 1.079, no Pechincha, Zona Sudoeste do Rio, foi demolido na manhã desta terça-feira (6). Segundo a Defesa Civil, o imóvel apresentava riscos na construção e era composto por mais de três andares, acima do permitido no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), um dos blocos do edifício possuía oito pavimentos com estrutura, alvenaria e emboço externo já concluídos.

Ainda segundo o órgão, o primeiro nível era composto por 16 salas, enquanto os demais possuíam 24 salas comerciais cada, com área de 30m² por unidade. A edificação contava ainda com um subsolo que se encontrava parcialmente submerso. A legislação, no entanto, só permite a construção de imóveis de até três andares no local, podendo chegar a cinco em caso de pagamento de mais valia.

A ação foi acompanhada pela vereadora Talita Galhardo.

"Eu recebi muitas denúncias com imagens de pessoas usando drogas, moradores em situação de rua dormindo aqui e um alto índice de roubo e assalto no entorno, com suspeitos fugindo para dentro do prédio. Tem um rio também em volta, onde as pessoas atravessavam para entrar nos condomínios", relatou a parlamentar.

A demolição havia sido iniciada em 2023, mas foi suspensa após o proprietário do prédio conseguir uma liminar. Com a derrubada da decisão judicial, a Seop retomou os trabalhos nesta terça-feira, que devem se estender ao longo dos próximos dias.

