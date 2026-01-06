Policias da 59ª DP (Duque de Caxias) participaram da ação - Divulgação

Publicado 06/01/2026 12:46

Rio - O líder do tráfico de drogas em Campo Alegre, no Alagoas, Nordeste do país, foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (5).

Segundo a Polícia Civil, o criminoso atuava em uma região dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, e já participou da execução de rivais durante disputas por território.

De acordo com as investigações, ele integrava um grupo armado que agia de forma coordenada, surpreendendo as vítimas e efetuando diversos disparos de arma de fogo, não dando chance de fuga para os alvos.

A prisão foi realizada por policiais da 59ª DP (Duque de Caxias), que localizaram o traficante no bairro São Bento. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado.