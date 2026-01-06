Homem foi preso por agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) - Reprodução

Homem foi preso por agentes da 59ª DP (Duque de Caxias)Reprodução

Publicado 06/01/2026 14:19

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (5), um homem que tentou abusar sexualmente de uma adolescente, de 13 anos. Ele foi encontrado em um shopping em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

Policiais da 59ª DP (Duque de Caxias) descobriram que o autor usava aplicativos de mensagens para aliciar vítimas. De acordo com a Polícia Civil, o homem é pai de um colega de turma da adolescente e mantinha contato frequente com ela, encaminhando mensagens de cunho sexual, fazendo propostas libidinosas e oferecendo vantagens econômicas.

Ainda segundo apurado, ele utilizava o celular do próprio filho, também adolescente, para manter contato com as vítimas.



No decorrer das investigações, foi constatado que o homem enviou conteúdo sexual explícito para uma das adolescentes e marcou um encontro presencial com ela em um cinema. Os agentes realizaram uma ação e encontraram o criminoso no interior do shopping.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o celular do homem estava aberto em uma conversa com a menina, informando que ele já se encontrava no local.



Diante disso, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de aliciamento e importunação sexual.

