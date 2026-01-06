Shopping Tijuca segue interditado quatro dias após incêndioÉrica Martin
Na região, a Avenida Maracanã, que estava fechada desde o início das chamas, foi liberada para o tráfego de veículos no sentido Centro, na altura da Rua Barão de Mesquita, também nesta terça. Segundo o Centro de Operações Rio, apenas a Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto permanece fechada.
Na tarde de segunda (5), uma vistoria da Defesa Civil Municipal concluiu uma série de danos causados pelo incêndio. Em um vídeo que O DIA teve acesso é possível ver um trecho do térreo, perto da entrada pela Avenida Maracanã, totalmente destruído.
Imagens mostram estrago causado por incêndio dentro do Shopping Tijuca— Jornal O Dia (@jornalodia) January 5, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/Mz6VkAnNGS
Segundo o órgão municipal, os técnicos avaliaram que o fogo resultou em risco estrutural no mezanino da loja Bell'Art, onde as chamas tiveram início. Além disso, há também risco de queda de revestimentos internos e desplacamentos de partes do teto e piso do estabelecimento.
Em nota, a administração do espaço frisou que a Defesa Civil interditou parcialmente o subsolo e parte do L1, no trecho de 14 lojas sobre a Bell'Art. "Reforçamos que toda a estrutura do shopping está preservada, sem qualquer risco", explicou.
Ainda em comunicado, a empresa esclarece que a partir de agora o trabalho se concentrará na limpeza, manutenção e recuperação do shopping. "Logo que possível, a data da reabertura do restante do espaço será informada, quando houver segurança para isso", reforçou.
