Trabalho de rescaldo dos Bombeiros no Shopping TijucaÉrica Martin/Agência O DIA
Corpo de Bombeiros inicia envio da Taxa de Incêndio 2026
Valores do tributo variam entre R$ 44,66 e R$ 2.678,79
Corpo de Bombeiros inicia envio da Taxa de Incêndio 2026
Valores do tributo variam entre R$ 44,66 e R$ 2.678,79
Polícia prende homem por importunação sexual contra adolescente em Duque de Caxias
Autor foi encontrado em um shopping da cidade após marcar encontro com a vítima, de 13 anos
Líder do tráfico de drogas em Alagoas é preso na Baixada Fluminense
Criminoso já participou da execução de rivais durante disputas por território
Polícia ouve testemunhas de incêndio no Shopping Tijuca; Bombeiros seguem com trabalho de rescaldo
Nesta manhã, a Avenida Maracanã, que estava fechada desde o início das chamas, foi liberada para o tráfego de veículos
Prédio comercial é demolido após denúncias de moradores do Pechincha
Segundo a Defesa Civil, o imóvel apresentava riscos na construção e era composto por mais de três andares, acima do permitido no local
Pedreiro atingido por bala perdida durante tiroteio em Inhoaíba é enterrado
Ivan Ferreira dos Santos, de 58 anos, estava na porta de casa quando o tiro o acertou
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.