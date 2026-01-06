Trabalho de rescaldo dos Bombeiros no Shopping Tijuca - Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 06/01/2026 14:42

Rio - O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta segunda-feira (5), o envio dos boletos da Taxa de Incêndio 2026. Os vencimentos referentes ao exercício de 2025 estão agendados entre os dias 5 e 11 de fevereiro. Os valores do tributo variam entre R$ 44,66 (para imóveis com até 50 metros quadrados de área construída) e R$ 2.678,79 (bens não-residenciais com mais de mil metros quadrados). As cobranças são enviadas pelos Correios.

O contribuinte que quiser se antecipar pode consultar o site do Funesbom e já imprimir o boleto. É necessário ter em mãos o N° CBMERJ ou o número de inscrição predial do carnê do IPTU, além de informar o município para localizar o imóvel. Essa alternativa também é válida caso a pessoa não tenha recebido a taxa até 5 dias antes do vencimento.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) investe permanentemente na renovação da sua frota e na aquisição de equipamentos de ponta obtidos com recursos da Taxa de Incêndio. É um tributo indispensável que permite modernizar e ampliar a capacidade operacional da corporação ano após ano", explicou o secretário de Estado e Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.

Ficam isentos do pagamento da taxa os aposentados, pensionistas e portadores de deficiência física proprietários ou locatários de apenas um imóvel residencial no estado, medindo até 120 metros quadrados, e que recebam proventos ou pensão de até cinco salários mínimos; além de igrejas e templos de qualquer culto. A isenção não é automática. O beneficiário precisa apresentar a documentação necessária que comprove os requisitos acima estabelecidos em um dos 63 postos de atendimento do Funesbom.