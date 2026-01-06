Ivan Ferreira dos Santos morreu após ser atingido por bala perdida - Reprodução

Publicado 06/01/2026 11:32

Rio - O pedreiro Ivan Ferreira dos Santos, de 58 anos, que morreu após ser atingido por uma bala perdida em Inhoaíba, foi enterrado, na manhã desta terça-feira (6), no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, na Zona Oeste.

O homem foi baleado na noite da última sexta-feira (2) na comunidade Nova Cidade. De acordo com relatos nas redes sociais, criminosos entraram em confronto e um dos disparos atingiu a vítima.

Ao DIA, uma familiar contou que Ivan estava sentado na porta de casa quando o tiro o acertou. Ele teve o pulmão perfurado. O pedreiro chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, ainda na Zona Oeste, onde passou por cirurgia. A vítima morreu neste domingo (4).

"Foi uma fatalidade. Infelizmente, uma pessoa que não tinha nada com isso, uma pessoa do bem. Estava apenas sentado tomando uma fresquinha no portão de casa quando tudo aconteceu. Ele se jogou no chão para se proteger, mas já tinha sido atingido. Mais uma vítima da violência que estamos vivendo", disse.



Segundo a parente, Ivan sempre morou na comunidade e era uma pessoa muito querida na região. "Nunca fez mal a ninguém, sempre ajudando as pessoas com um coração sem igual. A felicidade dele era ajudar as pessoas. Nossa família está acabada", completou.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.