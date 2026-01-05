Vítimas foram arremessadas para uma via paralela após o impacto da colisão - Reprodução/redes sociais

Publicado 05/01/2026 18:15

Rio – Dois homens morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta na Linha Amarela, na altura da Abolição, na Zona Norte. As vítimas foram identificadas como Rafael de Melo Pereira e Ranns Rizomar da Costa Santana. Não há informações sobre o outro veículo.

Segundo a Lamsa, responsável pela Linha Amarela, Rafael e Ranns seguiam no sentido Barra da Tijuca, neste domingo (4), quando houve a colisão. Com o impacto, a dupla foi arremessada para a Alameda Alberto Flores, uma via paralela, no trecho sob o viaduto da Reta da Abolição.

Equipes de socorro da concessionária chegaram a receber acionamento, mas os homens não resistiram e morreram antes de serem levados a um hospital. A Polícia Civil informou que agentes da 24ª DP (Piedade) realizaram perícia no local e apuram as circunstâncias do acidente.