Homem foi detido por policiais da 123ª DP (Macaé)Reprodução

Publicado 05/01/2026 18:19

Rio - Um homem foi preso por policiais da 123ª DP (Macaé) nesta segunda-feira (5) suspeito de tentar matar uma idosa de 83 anos dentro da própria casa, em Macaé, no Norte Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 27 de dezembro do ano passado. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, havia prestado serviços de montagem de móveis na residência da vítima e retornou ao local alegando que iria realizar um novo trabalho.

Ao entrar no imóvel, ele atacou a idosa, enforcando-a e colocando um pano em sua boca. A vítima caiu no chão e sofreu agressões do detido.

Acreditando que a mulher estivesse morta, o homem levou o celular e um cofre de pequeno porte, trancou a residência e deixou o local com a chave. A idosa foi encontrada desacordada e em estado grave pela filha, que a levou para uma unidade de saúde.